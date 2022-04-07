Стая ворон набросилась на редкую краснокнижную сову в Казани. Птичья разборка случилась возле одного из торговых центров. Пострадавшей хищной птице оказали необходимую помощь, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

"Сообщение поступило от неравнодушных сотрудников одного из торгово-развлекательных комплексов Казани. Они сообщили, что на серую неясыть напала стая ворон", — говорится в сообщении ведомства.

Специалисты выезжали на место происшествия, осмотрели сову. Жить она будет, несмотря на то, что вороны ее немного потрепали, взяли свое численным превосходством. Сову вывезли и отпустили в лесу на территории Лаишевского района.

Неясыть серая занесена в Красную книгу РТ, она обитает в лесах разного типа. Встречается в городских парках и на кладбищах, гнездится по соседству с человеком.