В Татарстане в период с 25 апреля по 15 мая вводится особый противопожарный режим. Такое постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

В период особого режима татарстанцам запрещено разводить костры, заниматься сжиганием мусора и сухой травы, готовить шашлык и другие вкусности на открытом воздухе.

Нельзя использовать мангалы в жилых массивах, граничащих с лесом. Нельзя применять пиротехнику.

Нарушение правил пожарной безопасности в условиях действия особого противопожарного режима грозит штрафом для граждан в размере 4−5 тыс. рублей, для должностных лиц — 20−40 тыс. рублей, для юридических лиц — 300−500 тыс. рублей.