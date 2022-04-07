Тепло до +16 градусов придет в Татарстан на следующей неделе. С таким прогнозом выступили синоптики республиканского Гидрометцентра.

Предстоящие выходные, 9 и 10 апреля, в республике будут теплыми. Днем 9 апреля и в ночь на 10 апреля возможны небольшие дожди, но в остальное время погода порадует.

Ночью будет от 1 градуса ниже нуля до 4 градусов тепла, днем от 8 до 14 градусов со знаком +.

А уже на следующей неделе потеплеет, и дневные температуры достигнут 16-17 градусов тепла, что откроет татарстанцам возможности приятных весенних прогулок на свежем воздухе.