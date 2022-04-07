Большой эксперимент задумал Роспотребнадзор в Татарстане и еще нескольких регионах страны. С 1 сентября этого года в магазинах республики в большом количестве появятся продукты, обогащенные йодом. И это будет не только соль, но и хлеб, молоко, макаронные изделия, специи и приправы.

Кампания по йодизации регионов планируется до 2026 года в рамках эксперимента, сообщает Роспотребнадзор РФ.

Йодировать многие продукты питания начнут в ряде регионов, в перечень участников эксперимента кроме Татарстана попали Новосибирская, Омская, Иркутская, Архангельская, Тюменская, Амурская, Ульяновская, Кировская области, Алтайский край, Республики Алтай, Хакасия, Мордовия, а также Ненецкий автономный округ.

Также предусмотрена подача йодированных продуктов в детсадах и школах, больницах.

"Принятие законопроекта позволит обеспечить осуществление мероприятий по снижению и полной ликвидации заболеваний, связанных с дефицитом йода, независимо от имеющихся сопутствующих заболеваний (болезни системы кровообращения, ожирение, сахарный диабет)", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.