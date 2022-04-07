Сотрудники МВД нашли ликвидировали в Казани крупный нелегальный цех по производству автомобильной незамерзающей стеклоомывающей жидкости. При этом было изъято почти 11 тысяч литров опасной жидкости с метиловым спиртом, сообщила официальный представители МВД РФ Ирина Волк.

"Под производство был переоборудован склад, расположенный в Приволжском районе Казани. При осмотре помещения сотрудники полиции обнаружили различное оборудование и приспособления, а также четыре еврокуба со спиртосодержащей жидкостью и около 1,4 тыс. пятилитровых емкостей готовой продукции. В общей сложности из незаконного оборота было изъято почти 11 тыс. литров стеклоомывателя", - сказала она.

Метилового спирта в "омывайке" экспертиза нашла около 84% от общего состава. Возбудили уголовное дело.