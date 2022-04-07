Рынок не умер, он просто в коме: Как лихорадит рынок недвижимости в Казани при мертвой ипотеке

После введенных санкций против России Центральный Банк повысил ключевую ставку до 20%, чтобы снизить давление на российскую экономику. В результате это сильно сказалось на ипотеке, казанцы перестали брать кредиты не только на вторичное жилье, но и на квартиры в новостройках. Многие эксперты заговорили, что это конец для риелторского бизнеса, а ипотека впадет в кому или умрет безвозвратно. Prokazan.ru решили узнать реально ли дела обстоят так и поговорили с Любовью Щербаковой, директором агентства недвижимости "Инстанта".

"Это просто такой период"

По словам специалиста, на данный период проблем, о которых говорят многие эксперты, нет в риелторском бизнесе. Сейчас просто понижен спрос и меньше сделок, на рынке стало, так сказать, потише. Дело все в том, что народ находится в некотором шоке, и те, у кого были деньги, уже их потратили. Побоявшись потерять свои сбережения, многие просто вложили деньги и приобрели достойное жилье.

"Рынок не умер, рынок жив и будет жить. Люди как менялись, так и меняются, как продавали, так и продают, просто сейчас меньшее количество желающих продать, купить или же обменять квартиру. Как всегда каждый год бывают такие весенние-осенние обострения, это просто период такой", - подметила Любовь Щербакова.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС.

На протяжении всей трудовой деятельности эксперта, а это, на минуточку, 29 лет, она не видела такого резкого повышения процентной ставки. Как рассказала Любовь Владимировна, в кругах специалистов по недвижимости понимают чем это обусловлено, и что по другому было нельзя. В результате сейчас россияне по высокой процентной ставке кредиты на жилплощадь не берут, только при сильной необходимости.

"Сейчас ипотеку берут те люди, у которых необходимость в ней, у которых есть материнский сертификат до 3 лет и они хотят ипотеку им закрыть, или же обмен маленького жилья на большое. Ведь там требуется небольшая сумма денег для доплаты, на которую берут ипотеку. Однако экономически подкованные люди и грамотные ждут, что стабилизируется рынок, а он стабилизируется", - рассказала специалист.

Повышение ставки, по мнению риэлтора, такая мера не надолго. Уже летом этот процент будет в районе 14, что уже позволит многим гражданам покупать жилье.

"Это будет уже разумный процент и деньги, можно будет спокойно работать и платить. Я свою квартиру когда покупала тоже было 14 % ипотечная ставка, спокойно платила", - отметила Любовь Щербакова.

На что повысились цены?

По словам риелтора, цены взлетели еще в прошлом году из-за высокого спроса. Повысилась стоимость в основном на самое комфортное жилье, в котором уже есть качественный ремонт или такой ремонт, в котором можно жить уже после покупки. А квартиры без отделки, как были, так и есть в той же ценовой политике. При этом люди стараются купить сейчас жилье со вторичного рынка, или с первичного, но где есть ремонт, чтобы не вкладывать еще денег.

Фото brickunderground.com

Это происходит из-за того, что в связи с ростом доллара выросли и цены на стройматериалы. Доллар упал, но осталась логистика, поэтому стоимости остается повышенной. Это в свою очередь влияет на стоимости работы. Люди понимают, что ремонт сейчас делать невыгодно, поэтому все стоит, и цены, и покупки.

"Касаемо первичного рынка, когда была первичная процентная ставка, хорошо брали квадратный метр. Сейчас с 7 апреля практически все банки повысили процентную ставку на первичку в два раза. Остались такие незначительные программы кредитования, но их очень мало. Поэтому думаю и первичный рынок будет страдать тоже, потому что взять под 12 % первичку черной отделки и туда еще надо же вложить ну по меньшей мере еще 50 % от стоимости квартиры, чтобы она была в жилом состоянии", - рассказала нам Любовь Владимировна.

"Люди продают квартиры и покупают дома"

Началась весна, а это значит, что повысился спрос на земельные участки и домики, в особенности дачи. Рост такого спроса возникает еще и потому что цены здесь сильно отстает от первички или вторички в городе, при этом действует льготная ипотека, сельская ипотека, ну и конечно же весна. По словам эксперта, всем хочется пожить в комфорте, подышать свежим воздухом или послушать пение птиц, поэтому, в первую очередь, люди покупают в этот период дачи. Также в последнее время и загородные дома стали в приоритете.

"Это связано с ростом цен, в особенности на овощи и фрукты. Многие люди сейчас продают квартиры и покупают дома, начинают выращивать свои продукты. Ленивые покупают квартиры, так как на земле работать не хотят. Невозможно сказать, что именно пользуется спросом земли или дом. А вот дачи покупают всегда", - отметила Любовь Владимировна.

Помимо загородных домиков, также спросом пользуются всегда и сейчас маленькие квартиры с ремонтом, которые можно купить и в дальнейшем продать и увеличить свою жилплощадь, так как квартиры большие приобретаются в основном на длительный срок.

Как посоветовала в нынешней ситуации специалист, если есть возможность и желание, жилье нужно приобретать в независимости от ситуации экономической. Если же есть, где сейчас жить, то есть имеется возможность подождать и оттянуть приобретение и улучшение своих жилищных условий, то лучше это сделать позже.