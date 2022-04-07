Жители Мариуполя, поняв, что больше им ничего не грозит, начали рассказывать правду о бойцах нацполка "Азов"*. По словам жителей, оснащение и экипировка националистов всегда были на высоте, их боялись, а потому нацисты долго терроризировали мирное население города. Людей держали в страхе. Были в у полка устав, никто не знает, но в поведении бойцы точно не придерживались никаких норм устава.

"Они ж друг друга резали. На улице поругались, один другого пырнул, а второй в него взял и выстрелил", – сообщил очевидец про "развлечения" боевиков на досуге, его цитирует "Украина.ру".

Люди рассказывают, что нацисты ходили по городу пьяные и с оружием, никого не боялись. Как-то убили двух парней просто так, потому что те не понравились, а потом заявились к одному из них на похороны.

"На похороны пришли к одному, которого убили. Мама говорит: "Молчите, они не дадут мне сына похоронить", – вспоминает местный житель.

Полк "Азов"* был введен в Мариуполь после неудачной попытки местных возмутиться нынешней украинской властью.

*деятельность организации запрещена в РФ.