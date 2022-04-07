В Казани из-за разрыва рельсов с маршрута сошел трамвай. Все случилось на улице Рихарда Зорге. Об инциденте проинформировали в Комитете по транспорту столицы Татарстана.

"Причина - рельс разорвало от перепада температур, на данном участке ведутся восстановительные работы", - говорится в сообщении ведомства.

На данный момент, по информации полученной от МУП "Метроэлектротранс", авария устранена, слетевший вагон поставили на рельсы, движение функционирует в обычном режиме.