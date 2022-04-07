В Якутии возбуждено уголовное дело о халатности, жертвой стал инвалид, который в холодном доме отморозил обе ноги.

Дом, в котором живет мужчина, оформлен на основании договора социального найма. И в нем в декабре 2019 года отключили отопление. Мужчина пользовался печным.

В январе 2022 года мужчина, находясь у себя дома, получил обморожение стоп, впоследствии ему ампутировали обе ноги.

Органы местного самоуправления нарушений не видят, считают, что дом находится в надлежащем состоянии. Но прокуроры с ними не согласны, а потому и было инициировано уголовное дело.