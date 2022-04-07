билайн построил более 1 500 базовых станций в Татарстане за 2021 год

билайн за последние несколько лет значительно укрепил сеть 4G и расширил ее охват в Республике Татарстан. Количество базовых станций, обеспечивающих клиентов мобильным интернетом и голосовой связью, за 4 года увеличилось в 5 раз. Дополнительный запас емкости вносит позитивный вклад в дальнейшую работу сети в условиях роста трафика. Клиенты компании могут оставаться на связи с близкими людьми и использовать удобный способ общения: совершать видеозвонки, отправлять аудиосообщения и фотографии в хорошем качестве, использовать голосовую связь и другие форматы, помогающие чувствовать родственников и друзей рядом.

Технические специалисты билайна реализовали очередную программу по развитию сети на всей территории республики. По данным оператора, только за последний год построено и модернизировано более 1 500 станций сотовой связи, что позволило расширить покрытие сети и обеспечить хорошую связь для еще большего числа татарстанцев.

Важно, что билайн улучшил связь как в крупных городах республики, так и в относительно небольших селах и деревнях. Например, сегодня жители Альметьевска, Елабуги, Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска и других городов республики могут быть уверены, что услышат все детали важного рабочего совещания, а также поговорят по видеосвязи с близкими без прерываний даже в пиковые часы.

При этом такие же цифровые возможности открыты и для людей, проживающих в отдаленных населенных пунктах Татарстана. Так, жители Азьмушкино, Бикляни, Богородского, Большого Афанасово, Красного Яра, Малых Кабанов, Октябрьского, Осиново, Суровки могут покупать товары через интернет, проходить различные образовательные курсы и многое другое.

Особое внимание оператор уделяет и улучшению покрытия сети на социальных объектах и общественных пространствах республики – в торговых центрах, станциях метро, медицинских и спортивных учреждениях, вокзалах. билайн старается охватить качественной голосовой связью и стабильным интернетом промышленные предприятия, чтобы обеспечить сотрудникам более комфортные условия труда с возможностью пользоваться мобильными сервисами в течение рабочего дня. В прошлом году, например, была модернизирована сеть на территории крупнейшего автоконцерна России – ПАО «КАМАЗ», расположенного в Набережных Челнах.

Также в 2021 году специалисты билайна оперативно развернули новую сеть фиксированного широкополосного доступа в Иннополисе. После строительства оптоволоконной сети жители и гости города, а также резиденты Особой экономической зоны могут подключаться к интернету высокой емкости через оптоволокно, что дает большую надежность и скорость сети свыше 100 Мб/с.

«С каждым годом сотовая связь дает нам все больше возможностей в любой ситуации оставаться на связи с близкими людьми. Помогает не только слышать, но и чувствовать эмоции родственников и друзей, лучше понимать их и оказывать необходимую поддержку. Технологии общения совершенствуются, и это требует от нас развития сети в Татарстане и грамотного использования технических ресурсов, чтобы выполнять нашу главную задачу – предоставлять жителям республики качественный сервис и возможность в любой момент почувствовать, что близкие рядом», – комментирует директор Казанского отделения билайн Анвар Шахмаев.

билайн дает возможность жителям республики убедиться в качестве связи. Новые абоненты, подключившиеся к сети оператора на тариф «Близкие люди 2» до 19 июня, могут вернуть деньги, если им не понравится качество связи*. Тариф «Близкие люди-2» дает возможность подключить один дополнительный номер билайн к своему тарифу**, тем самым поделиться с близким человеком приобретенными гигабайтами мобильного интернета, а также иметь возможность безлимитно звонить друг другу и писать SMS, не тратя пакеты включенных в тариф услуг. Информацию об организаторе, подробности о тарифе и предложении можно узнать на сайте.