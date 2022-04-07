Житель индийского штата Тамилнад всех шокировал, когда пришел домой на следующий день после того, как его схоронили, сообщает агентство Kaumudi.

55-летний рабочий по фамилии Мурти поехал в соседний город убирать сахарный тростник. Несколько дней он не выходил на связь, домой в назначенный срок не вернулся. Один из родственников скоро сообщил семье, что Мурти нашли мертвым у автобусной станции.

Сын поехал в морг и опознал отца.

Тело забрали похоронили по всем обычаям, оплакали. Полиция выдала справку о регистрации происшествия. И на следующий день Мурти собственной персоной заявился домой.

"Мы не могли поверить своим глазам, когда он вошел в дом. Мы все были в шоке", — утверждают родственники мужчины. В полиции начали расследование, чтобы установить настоящую личность похороненного мужчины.