Депутат Государственной думы РФ Ильдар Гильмутдинов попросил выпустить экс-ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова из СИЗО. Чиновник просит изменить меру пресечения, считая ее слишком жесткой.

"С учетом возраста, заслуг, многочисленных обращений коллег, я просил отправить Ильшата Гафурова под домашний арест. Но я, как депутат, не имею права вмешиваться в ход следственный мероприятий", - подчеркнул Гильмутдинов.

22 декабря минувшего года Гафуров был арестован Басманным судом Москвы. Его обвинили в подстрекательстве к убийству татарстанского бизнесмена в 1999 года. Вины Гафуров не признает.