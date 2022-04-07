В Тули жители дома на улице Жабровых рассказали в социальных сетях, что местный сантехник управляющей компании развел в подвале многоэтажки перепелов. А чтобы птицы не замерзли, он установил им там электрообогреватель.

Естественно, с жильцами сантехник свою инициативу согласовывать не стал. В результате в подвале случилось короткое замыкание, которое вылилось в пожар.

"Чуть не спалил и жильцов, и своих птиц. УК утверждает, что якобы руководство не в курсе. Поэтому, дорогие жильцы возникает вопрос, никого не настораживают счета за электроэнергию? Никого не смущает, что Ваша жизнь под угрозой?" — пишет автор поста в социальных сетях.

Пожарные успели вовремя. Ни люди, ни птицы при пожаре не пострадали.