Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец в интервью RT рассказала, каким она запомнила умершего сегодня Владимира Жириновского. По словам Волынец, Жириновский был "высокообразованным, высокоинтеллектуальным, опытным человеком, который душой болел за страну".

Она отметила, что Владимир Вольфович был для многих ориентиром.

"Это очень печальное известие для всех нас. Это старожил, который своей харизмой, своим примером многих молодых привёл в политику. Несмотря на то что он был иногда эксцентричен, иногда в хорошем смысле слова комичен, но тем не менее он ещё при жизни стал самым настоящим пророком в своём Отечестве", — пояснила Волынец.

Также Ирина Волынец отметила, что Жириновский всегда был по-настоящему патриотом своей страны.

"Я горжусь, что была знакома с этим уникальным человеком. Мы по многим параметрам, которые касаются семейно-демографической политики, совпадали в наших взглядах, были единомышленниками", — заключила детский омбудсмен.