В Казанском государственном институте культуры пройдет приемная кампания Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова. Проведут кастинг актеров на бесплатное обучение.

Кастинг состоится 18 апреля. К участию приглашаются актеры и студенты выпускных курсов театральных вузов.

Обязательными критериями отбора будут высшее профильное образование, либо нужно являться студентом выпускного курса, опыт работы в сфере театра и кино, возраст до 35 лет. Отбор будет проходить в виде собеседования.

Кастинг актеров пройдет с 14:15 до 17:00. Предварительно нужно записаться.