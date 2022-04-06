Банк «Открытие»: 69% автовладельцев в Казани готовы приобрести подержанную машину с рук

РГС Банк, банк для автомобилистов, и банк «Открытие» в ходе совместного опроса (можно было давать более одного варианта ответа) узнали, где казанские автовладельцы предпочитают покупать подержанные автомобили. Большая часть опрошенных (69%) готовы приобрести авто с пробегом с рук, напрямую у частного лица.

Второй по популярности способ приобретения подержанных машин – в салонах у автодилеров, его выбрали 62% респондентов. Еще 55% автовладельцев рассматривают покупку на площадке сайтов-классифайдов по автотематике. 7% выбирают способ покупки автомобиля путем аукциона. По 3% опрошенных выступили за такие варианты, как маркетплейсы и импорт автомобиля из-за рубежа.

Мужчины чаще готовы приобретать автомобиль с рук, чем женщины - 79% и 74% опрошенных соответственно. При этом 62% женщин выбрали покупку подержанных машин на онлайн-классифайдах по сравнению с 53% мужчин. Кроме того, подобные сайты более востребованы среди молодых людей 18-30 лет (65% респондентов). А покупка авто с пробегом напрямую у частных продавцов ближе всего водителям возрастной категории 46-55 лет (84%).

«Популярность привычного для россиян способа покупки подержанного автомобиля с рук понятна. Однако с каждым годом рынок становится все более цивилизованным: с одной стороны, увеличивается доля дилеров на рынке реализации машин с пробегом, с другой - растет уровень сервиса и безопасности сделки при онлайн-подборе, в том числе через автомобильные маркетплейсы и классифайды», – отметили в пресс-службе РГС Банка.

* В исследовании приняли участие 1700 респондентов в возрасте 18+, география исследования – города России с населением 500 тыс +, метод сбора данных – анкеты на самозаполнение, онлайн-опрос, данные – апрель 2022 года.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).