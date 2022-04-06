В Татарстане завершилось расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 19-летнего альметьевца, которого обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью и в разбое, сообщили в республиканском Следкоме.

Следователи установили, что в ночь на 9 марта пьяный альметьевец встретил двух 16-летних подростков на проспекте Тукая в Альметьевске, начал конфликтовать с ними и одному из подростков нанес два ножевых удара. Потом старший участник конфликт отобрал у жертвы мобильный телефон.

Причастность к совершению преступления обвиняемый признал частично. Он находится под стражей. Уголовное дело передали в суд.