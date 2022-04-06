KazanExpress получил право называться маркетплейсом с самой быстрой доставкой

Это подтверждено исследованием Ipsos Comcon

KazanExpress лидирует по соответствию характеристик «доставляет за 1 день», «доставляет быстрее всех/самая быстрая доставка» среди интернет‐магазинов в городах присутствия. Такую информацию в ходе онлайн-опроса получила компания Ipsos Comcon.

Эксперты сравнивали, насколько утверждения о скорости доставки соответствуют татарстанской компании и ряду аналогичных интернет-площадок: это Ozon, Wildberries, AliExpress, Яндекс.Маркет и СберМегаМаркет. Характеристику «доставляет за 1 день» с KazanExpress ассоциировали 40% респондентов, «доставляет быстрее всех/самая быстрая доставка» — 37,2% опрошенных. В обоих случаях разрыв с другими маркетплейсами, по сообщению Ipsos Comcon, оказался значительным: в два раза по первой характеристике и на 20% больше по второй.

В процессе исследования оценивалось «текущее положение и восприятие имиджа, а также эффективность рекламной коммуникации KazanExpress относительно конкурентов», — говорится в письме агентства.

Документ на два года закрепляет юридическое право компании использовать эти характеристики в любых форматах сообщений в СМИ и рекламе со ссылкой на соответствующее данные Ipsos Comcon.

*В опросе участвовали 715 мужчин и женщин в возрасте от 18 до 60 лет — жители городов присутствия KazanExpress, знающие интернет‐магазины и совершавшие в них покупки за последние полгода.