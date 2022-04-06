В Красноярске мать привела 11-летнюю дочь к врачу с жалобами на боли в животе. Каким же было удивлением педиатров, когда оказалось, что у девочки в 11 лет беременность, причем на большом сроке - около 6 месяцев. Этот факт подтвердили врачи одной из больниц Ленинского района, сообщает KP.RU.

Когда девочку "прижали к стенке", она рассказала, что с сентября встречается с 15-летним парнем. И половая связь у них была по обоюдному согласию.В отношении парня возбуждено уголовное дело, на данный момент следствие выясняет обстоятельства произошедшего. Самого школьника задерживать не стали.