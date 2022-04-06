В Московской области в своей квартире найден мертвым известный советский, российский писатель Александр Бахвалов. Как сообщают "Известия", в полицию позвонила дочь литератора. Она беспокоилась, что отец не отвечает на звонки и не открывает дверь.

Когда соответствующие службы дверь взломали, то обнаружили в помещении два трупа - писателя и его знакомой.

На телах на первый взгляд нет следов насильственной смерти. Предварительно установлено, что пролежали трупы в жилище не менее 10 суток.

Настоящая фамилия Бахвалова - Мистакиди, он автор романа "Нежность к ревущему зверю", экранизированному в формате мини-сериала в 1982 году.