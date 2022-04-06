Сегодня, 6 апреля, утром неизвестные попытались спалить виллу, принадлежавшую телеведущему из РФ Владимиру Соловьеву. Вилла расположена в городе Комо, сообщает Corriere della Sera.

В марте Соловьев попал в санкционные списки ЕС, и на его первую виллу в Ловено наложили арест. Огонь во втором доме потушили быстро, бдительность проявили местные жители, позвонившие пожарным.

Ранее на стены дома нанесли оскорбительные надписи. Расследование проводит местная полиция. Соловьеву стражи порядка Гвардии Италии уже сообщили о ЧП.

По данным газеты, во владении российского телеведущего на Комо находятся три дома общей стоимостью €8 млн.