Пресс-служба Минздрава России заявила, что медики боролись за жизни лидера ЛДПР Владимира Жириновского до последнего.

"После тяжёлой и продолжительной болезни на 76-м году жизни скончался известный политик, общественный деятель Владимир Вольфович Жириновский. Ведущие специалисты, врачи до последнего боролись за его жизнь, оказывая всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь", — сообщили в Минздраве (цитата по РИА "Новости").

Минздрав выразил глубочайшие и искренние соболезнования близким, друзьям, коллегам и почитателям политика.

Первым о смерти Жириновского 6 апреля сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Позднее информацию о смерти лидера ЛДПР подтвердили и в партии.