Место будущей мечети должны выбирать казанцы: Что думают жители Казани о сносе парка Кырлай

Не успели жители Казани отвоевать берег Казанки между Чашей и Ревьерой от строительства Соборной мечети, как 1 апреля правительство Татарстана сообщило, что стройка начнется на месте парка аттракционов "Кырлай". Демонтаж каруселей идет уже полным ходом, что вызвало снова неоднозначную реакцию казанцев. Пока жильцы первой линии домов на правом берегу Казанки радуются победе, на другой стороне владельцы квартир в новых домах около парка не восторге от происходящего. Prokazan.ru решили узнать у горожан, что они думают о сносе парка "Кырлай".

Парк аттракционов был построен на этом месте в 2004 году. И вот спустя 16 лет работы он должен покинуть территорию до середины мая, ведь уже 20 мая там будет заложен первый камень в основание будущей Соборной мечети.

На эту новость снова появилась петиция, которую направили в Минприроды РФ. В этом обращении люди не против строительства самого храма, они возмущены непосредственно выбранным местом для такого масштабного объекта, рассчитанного на 10 тысяч человек.

"Нам нужен парк и зеленая прибрежная полоса для отдыха всех людей, всех религий! Место будущей мечети должны выбирать жители Казани", - сообщается в петиции.

Как сказали власти республики, парк просто переедет на другое место. По слухам возможно он появится за ТЦ "Парк Хаус", но когда это будет не ясно. Так, мужчина под новостью в социальной сети написал, что сначала постройте парк для детей, а потом все, что хотите. На что получил ответ Мэрии Казани.

"Владелец Кырлая хочет расширяться и эта территория владельца уже не устраивает, он понимает, что аттракционы требуют обновления, но уже на новом месте. То есть в существующем виде парк аттракционов продолжать работать не может, город в частный проект средства вложить и обновить его тоже не может, благоустройство территории тоже не может быть проведено – есть другие участки, который выиграли в опросах на благоустройство. Есть ожидания, что появление такого культового объекта потянет за собой и благоустройство территории – так как от идеи парка по этому берегу реки никто не отказывается", - ответили мужчине с официальной страницы Мэрии.

Фото: Олег Луговой/ kazan.kp.ru

Казанцы понимают, что перенос и постройка парка в другом месте будет процессом небыстрым. А в городе больше такого формата места нет.

"Отрицательно и негативно, детям некуда ходить и так в Казани, развлечений нет. Последний парк более менее живой был, лучше бы больше каруселей поставили и развили бы его, а тут о людях не думают вообще", - поделилась жительница города.

"Это ужасная новость, я начала жить в Казани и хотела сходить в Кырлай, и что теперь не схожу? Я считаю, что в крупном городе-миллионники должен быть парк аттракционов, где дети и их родители смогут проводить время. Это потеря. Не поймите меня не правильно, но у нас в городе много мечетей, на набережной есть, недавно построили, в центре стоит Кул-Шариф, туристическое конечно место, но все же, на Чистопольской видела, тут не далеко, а вот парков нет развлекательных совсем", - ответила нам девушка на улице.

"Такого масштаба можно построить в стороне Свияги"

Были и те жители Казани, которые предлагали иные места для Соборной мечети, которые бы устроили жителей города. Некоторые считают, что территория под парк выбрана была идеальная, такой островок веселья, да еще и рядом с пляжем. Однако, в том виде, в котором он сейчас находится, существовать уже не может. Надо его облагородить, расширить и сделать более интересным для детей.

"Не очень хорошо отношусь, потому что мечетей много по городу. Такого масштаба можно было бы построить где-нибудь в стороне Свияги, если смотреть по картам, их там нет. Самая крупная мечеть в центре города есть - это Кул-Шариф, в стороне Болгара на выезде в Альметьевск, а в стороне Зеленодольска таких нет. Парк аттракционов на хорошем месте, думаю его надо было бы облагородить, там идеальное место для отдыха и пляж рядом есть. Возвести бы крупный парк. Еще один минус для людей, которые ради вида из окна купили квартиру, который закроет, получается мечеть, представляете ?" - отметила жительница Казани Юлия.

Например, казанец Айрат Юнусов (имя изменено по просьбе собеседника) сказал, что не против строительства мечетей или храмов, но необходимо выбирать нейтральное место.

"Знаете, сам хожу в мечеть часто, не вижу столько людей там, а тут весьма масштабный проект на 10 тысяч человек. Ну они похоже уже все решили, парк разбирают же", - ответил он.

Наконец, в большинстве жители Казани расстроены потерей такой зоны отдыха, как "Кырлай", а все потому, что нет альтернативы для развлекательного отдыха. Также казанцы выразили обеспокоенность именно масштабом проекта в таком месте, по их мнению есть места, где такое сооружение было бы уместно строить. Опрошенные жители были не против строительства церквей и мечетей, однако, по мнению горожан, выбор места под строительство таких сооружений должен оставаться за населением Казани.