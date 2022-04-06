В Казани за один учебный день 14 школ получили сообщения с угрозами терактов. В результате школы пришлось эвакуировать, сообщает мэрия столицы Татарстана.

"Сегодня на электронную почту 14 школ города пришло очередное сообщение с угрозами. Руководители школ отрабатывают ситуацию по инструкции. Электронные адреса остальных учреждений проверяют на наличие угроз", — говорится в сообщении мэрии.

Школьники смогу вернуться к занятиям сразу после того, как специалисты убедятся в безопасности дальнейшего учебного процесса.

"Не забываем, что родителям важно оставаться спокойными, а при обсуждении ситуации просить детей слушаться инструкций учителя во время эвакуации", — попросили в мэрии.