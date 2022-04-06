Из-за потепления повысилась вероятность подтопления талыми водами, а потому пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану отчиталась о гидрологической обстановке в регионе на текущую дату. На Куйбышевском и Нижнекамском водохранилищах пока сохраняется ледостав, отдельные участки уже пестрят закраинами и промоинами.

За сутки на реках Закамья и Предволжья уровень воды поднялся на 8 сантиметров и сейчас составляет 85 сантиметров в среднем.

На реках Предкамья в прошедшие сутки уровень воды колебался в пределах от -11 до + 8 сантиметров.

Есть большая вероятность подтопления участков местности в низине, улично-дорожной сети в разных населенных пунктах, приусадебных участков татарстанцев.

Муниципалитеты и сотрудники МЧС продолжают мониторинг обстановки.