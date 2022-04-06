В Нижнекамске суд вынес приговор 64-летней женщине, которая позиционировала себя как профессиональную гадалку. Об этом сообщает Нижнекамская городская прокуратура.

Ворожея "наворожила" себе 200 тысяч, и на ту же сумму уменьшила состояние своей клиентки. Женщина обратилась к гадалке с просьбой помочь справиться с болезнями у родственников. Болезни остались, а вот денег в семье поубавилось.

Обвиняемая гадалка вины не признала, хотя и попросила извинения у бывшей клиентки.

По статье о мошенничестве она признана виновной, ей дали 2,5 года условного срока. Известно, что осужденная намерена обжаловать приговор.