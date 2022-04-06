Квалификационная коллегия судей Республики Татарстана прекратила служебные полномочия известного в Казани служителя Фемиды - судьи Советского суда столицы Татарстана Эрика Хабибуллина. Об этом сообщается на официальном сайте коллегии.

Отмечается, что полномочия Хабибуллина прекращены по его личному желанию.

В этом году легендарному казанскому судье исполнится 70 лет.

В Советском районном суде он начал трудиться в 2004 году, потом его полномочия регулярно продлевали. Он принимал участие в резонансных процессах. В 2017 году Хабибуллин отправил под арест Анатолия Ливаду, рассматривал продление арестов участникам дела "ТФБ-Финанс", оставил под арестом руководителя ОБОП Челнов Даниля Закирова.

А в прошлом году Хабибуллин не стал арестовывать фигуранта громкой истории о массовом отравлении метанолом в Салмачах.