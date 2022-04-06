Для участия в специальной военной операции РФ на Украине на Донбасс отправились 1400 человек из всероссийского казачьего войска. В числе добровольцев оказались и казаки Боровецкого хутора из Набережных Челнов, сообщает Chelny-biz.ru со ссылкой на свои источники.

Известно, что казаки влились в составы различных видов войск, служат в разных частях и подразделениях.

"В том числе из казаков-добровольцев сформирован и в середине марта приступил к выполнению боевых задач 1-й казачий батальон. В настоящее время для участия в освобождении Донбасса выдвигается 2-й казачий батальон. В ближайшие дни будет сформирован еще один отряд из казаков, проживающих на исторических территориях", - сообщает пресс-служба ВсКО.

Казаки не только участвуют в военной деятельности, они помогают охранять порядок на приграничных территориях, помогают на пунктах разгрузки гумпомощи.