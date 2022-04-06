Удивительные счастливчики: Глоба назвал два знака Зодиака, которые в апреле сорвут денежный куш

Советский и российский астролог Павел Глоба назвал два знака Зодиака, которые в апреле могут рассчитывать на крупный финансовый куш. Удача будет идти за ними по пятам, благодаря позитивному влиянию Меркурия.

Деньги так и будут к ним липнуть сами, только ловите возможность.

Близнецы

Близнецам настала пора поправить финансовое положение и подлатать дыры в бюджете. В апреле будут успешными рабочие сделки, появятся новые клиенты с перспективными заказами, вам могут внезапно и неожиданно вернуть крупный долг. Также Близнецы будут успешны, если попробуют свои силы в лотерее.

Водолей

Водолей много работал и, безусловно, заслужил финансовые бонусы. Глоба предупреждает, что у Водолеев могут появиться неожиданные расходы, но они не сильно ударят по благосостоянию, ведь денежный поток в этом месяце для представителей знака будет щедрым. Водолей может получить повышение по службе, премию, дорогие подарки.