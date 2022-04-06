Врач-терапевт Татьяна Романенко в интервью "Москве-24" сообщила, что головная боль может говорить, что надвигаются смертельно опасные состояния: инсульт, аневризма, ухудшение течения инфекции или развитие опухоли.

Если голова болит резко, то часто это связано со скачком давления. Это может быть предвестником развитию острого нарушения мозгового кровообращения и инсульта.

"Если головная боль сопровождается выраженной тошнотой, помутнением сознания, нарушением координации, иногда даже нарушением, затруднением речи, то это может быть признаком катастрофы именно со стороны сердечно-сосудистой системы и предвестником развития острого нарушения мозгового кровообращения", – объясняет доктор.

Опасная головная боль может возникать и при инфекционном заболевании на фоне повышенной температуры, лихорадки, продолжает врач.

"Головная боль, которая приводит к нарушению сознания, ориентирования в пространстве, может быть признаком присоединения осложнений к инфекции и перехода инфекционного процесса на мозговые оболочки, головной мозг", – говорит Романенко.

Если боль нарастает и сопровождается ухудшением зрения и координации, то это может быть признаком опухоли мозга.

Также головная боль может возникать и при сосудистых катастрофах. У человека ничего не было, не повышалось давление, а тут резко возникла головная боль. Это может быть симптомом проявления аневризмы, разрыва сосудов.

Специалист подчеркивает, что в таких ситуациях обязательно нужно обращаться к медикам, чтобы определить точную причину и не упустить драгоценное время.