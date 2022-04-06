В Москве задержана 35-летняя женщина, которая зачем-то учила свою дочь "разбирать москаля" и позировала на фоне Освенцима, сообщает Shot со ссылкой на источник в МВД.

Женщина опубликовала на своей странице в социальных сетях видео, на котором ее дочь на игрушке изображает проведение лоботомии и комментирует свои действия довольно оскорбительно:

"Москаля надо не собирать, а разбирать. Достаем мозги, закрываем череп — получился москаль", — сказала девочка и засмеялась.

Женщина также размещала снимки с алкоголем и наркотиками. По неподтвержденной информации, она собиралась менять гражданство с российского на украинское и посещала места, где в свое время орудовали нацисты, — например, есть ее снимок на фоне концлагеря Освенцим в Польше.