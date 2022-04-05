Житель Нижнекамска стал жертвой мошенников, которые мастерски подделали голос. 20-летний парень из Татарстана хотел быстрой и платной любви, и даже перевел деньги. Думал, девушке, а оказалось, что группе мошенников из Самарской области.

Подозреваемых, среди которых оказался и подросток, поймали в Самарской области.

Татарстанец даже не предполагал, что говорит не с девушкой. Мошенник мастерски подделывал голос, меняя его на женский.

"Девушка" запросила 4 тысячи предоплаты и перестала выходить на связь. Сотрудники полиции нашли тех, кто был "девушкой": группа мужчин от 14 до 26 лет. Один создавал фейковые страницы на сайте интимных услуг, после получения аванса от клиента такие страницы удаляли.

Голос на женский умел менять 14-летний подросток, а третий участник группы был водителем.

"В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление других эпизодов противоправной деятельности задержанного", - сообщили в МВД Татарстана.