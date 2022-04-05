Команда военнослужащих заняла второе место в любительском чемпионате по баскетболу

В городе Казани свою профессиональную деятельность осуществляет 384 военный следственный отдел (по гарнизону) Следственного комитета Российской Федерации (далее – 384 ВСО СК России), занимающийся расследованием уголовных дел в отношении военнослужащих и отдельной категории лиц гражданского персонала воинских частей, учреждений и организаций Минобороны России.

Однако деятельность 384 ВСО СК России не ограничивается уголовно-процессуальной сферой, поскольку сотрудники отдела на постоянной основе принимают участие в спортивной и социальной жизни города Казани, участвуя в различных мероприятиях по отдельным видам спорта.

Не обошло стороной участие военнослужащих 384 ВСО СК России в ежегодных любительских соревнованиях мужских команд по баскетболу и стритболу, проводимых под эгидой общественного движения «КазБас».

Команда «РВ», за которую играют военнослужащие 384 ВСО СК России, в этом году показывает достойную, слаженную игру, и впервые в своей истории заняла второе место в регулярном отборочном чемпионате лиги «Б» «КазБас».

Участники команды рассказали, что несколько лет шли к этому результату. Баскетбол - это игра, в которой одинаково важны как сложные командные взаимодействия, так и индивидуальное мастерство.

Военные следователи тренируются как минимум два раза в неделю уже несколько лет. Поначалу успехом считался даже один выигранный матч, но в этом сезоне команда играла на победу в регулярном чемпионате и настроена выйти в финал плей-офф, а в будущем хотят заслужить повышение в классе и подняться на уровень выше, в лигу «А».

Своей спортивной жизнью сотрудники 384 ВСО СК России популяризируют данный вид спорта среди воинских коллективов Казанского гарнизона, привлекая в него всё больше представителей Минобороны России и Росгвардии.

Следователи также помогают сослуживцам Казанского гарнизона в создании новых команд для участия в соревнованиях по стритболу и баскетболу, а также приглашают всех желающих коллег на тренировки для подготовки к следующему сезону.

Пожелаем сотрудникам 384 ВСО СК России дальнейших успехов в спортивных мероприятиях и поддержании здорового образа жизни.