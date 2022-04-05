Жители Москвы устроили драку в Щукино из-за выброшенной работниками магазина "Дикси" на мусорку просроченной продукции.

Толпа людей толкалась, пытаясь пробиться к бакам, друг у друга вырывали из рук пакеты с пищей. Один из мужчин попытался утащить целиком мусорный бак.

"Это не бомжи. Сначала не было такой толпы. Со временем собралось больше и больше", - рассказали очевидцы.

"Один мужчина встал, и своим весом не давал другим открыть крышку у мусорного контейнера. Знаете, это выглядит как охота", — отметила жительница близлежащего дома.