Глава Следкома России Александр Бастрыкин потребовал как можно скорее разобраться с убийствами российских военнопленных на Украине.

Как сообщили в ведомстве, Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело об убийстве украинскими националистами пленных из РФ.

В Сети появились видеоролики с расстрелом одного пленного россиянина. Сейчас следователи должны будут установить дату и время съемок, место случившегося и личности тех, кто причастен к этому зверству. На видео заметно, что руки пленного парня связаны за спиной, что, по мнению экспертов СКР, говорит о том, что он погиб именно в плену. Видео снято в Киевской области.

В ведомстве указали на грубое нарушение норм Женевской конвенции об обращении с военнопленными, допущенные военнослужащими ВСУ и других украинских воинских формирований.