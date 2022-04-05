В Казани полицейскими задержаны муж и жена, которые организовали нарколабораторию в собственном гараже, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Татарстан.

30-летний глава семьи получил оптовые партии наркотиков и доставлял их в своей гараж. Там уже на подхвате была супруга. 37-летняя женщина занималась расфасовкой синтетических веществ на отдельные дозы, потом пара вместе доставляла товар по тайникам для конечных потребителей.

У мужчины нашли почти полкило мефедрона, уже расфасованного и готового к реализации. В гараже семейной пары нашлось еще 440 граммов синтетики.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".