В европейской части России, на Урале и в Сибири ожидаются невероятно интенсивные погодные "качели". Об этом предупредил метеоролог, глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. По его словам, после морозов столбики термометров резко поднимутся до +17 градусов.

В четверг потеплеет, а уже в пятницу станет почти жарко - в центральной России будет до 16-17 градусов тепла.

"Сначала тепло накроет Нижний Новгород, Казань, Уфу, Пермь", - сказал он.

Но после резкого потепления, считает специалист, вероятно столь же резкое похолодание.