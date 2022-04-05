Наверх

Новости Казани и РТ

07:00, сегодня
О трудоустройстве переселенцев из Донбасса и главном ифтаре в Татарстане: Главное на утро 5 апреля
20:00, сегодня
Житель Татарстана перевел деньги за секс: думал, что девушке, а оказалось, что нет
19:26, сегодня
Ни в какие ворота уже, с ума сошли: В Казани резко подорожали овощи, покупатели в шоке от цен
11:00, 31.03.2022
Было-стало. Как изменилась жизнь в Татарстане за последние 5 лет
19:00, сегодня
Вандалы с корнем вырвали могильные ограды на кладбище в Казани
18:27, сегодня
Авито запустил масштабную рекламную кампанию по всей стране
14:40, 04.04.2022
Как уменьшить платеж по ипотеке? 3 новых способа
17:09, сегодня
Молодая жительница Башкирии убила татарстанца
16:28, сегодня
Полицейские нашли цыгана, который изнасиловал в хостеле мальчика
16:53, 01.03.2022
20 минут и проблема решена: теперь казанцы могут быстро выбрать подходящий автосервис
16:21, сегодня
4-летняя девочка погибла от отравления неизвестным веществом, вся семья в больнице
16:15, сегодня
Аналитик Евстифеев: в валютах западных стран стоит хранить не более 50%
17:36, 08.12.2021
Хочешь быть здоровым и стройным? Придется попотеть - ответ казанцам, которые хотят похудеть к лету
16:07, сегодня
Команда военнослужащих заняла второе место в любительском чемпионате по баскетболу
16:07, сегодня
Люди устроили драку из-за просроченных продуктов на мусорке у магазина
17:58, 31.08.2021
Ресторан-театр, бары и уютные кафе: вот как развлекается казанская молодежь
15:49, сегодня
Казанский парк аттракционов «Кырлай» могут перенести за ТРК «Парк Хаус»
15:26, сегодня
Трое безработных наглецов требовали выкуп у жены российского военного, попавшего в плен
12:38, 03.01.2022
Казанцы прямо сейчас могут купить напольное покрытие, которое выдержит все - хоть воду, хоть удары
15:14, сегодня
Руки связаны: Бастрыкин потребовал разобраться с убийствами российских пленных на Украине
15:06, сегодня
Семейный бизнес: в Казани задержали супругов, которые устроили нарколабораторию в гараже
09:44, 11.03.2022
Нет Икеи? Есть идея! - вот где теперь казанцы будут покупать мебель
14:53, сегодня
Аттракцион не для слабонервных: метеоролог предупредил о погодных качелях
14:34, сегодня
Спас кабана, но убил женщину: в Татарстане водитель устроил смертельное ДТП
14:28, 22.06.2021
Скупой платит дважды: казанские стоматологи решительно против отложенного лечения
14:19, сегодня
Полиция Татарстана твердо решила наказать Моргенштерна: за пропаганду наркотиков опять подали в суд
14:05, сегодня
В Татарстане мужчина склонял девушку-подростка к употреблению наркотиков
13:43, сегодня
Банк «Открытие» предлагает предпринимателям новый накопительный счет
13:18, сегодня
Они больше ничего не должны: приставы в РФ не будут наказывать участников спецоперации на Украине
13:08, сегодня
Бросил труп в сугробе: 14-летний школьник забил до смерти друга, с которым случайно поссорился
12:57, сегодня
В больнице умерла 16-летняя беременная девочка
12:14, сегодня
Пассажирский поезд на полном ходу протаранил пикап и слетел с рельсов, погибли минимум семь человек
11:40, сегодня
ВТБ: россияне оплачивают картами «Мир» треть своих покупок
11:31, сегодня
Плевать на всех хотели: Психолог назвал имена самых отпетых мужчин-эгоистов
11:27, сегодня
В Татарстане назначен зампред Госкомитета РТ по туризму
11:13, сегодня
В Татарстане в жестком ДТП с внедорожником пострадали двое взрослых и ребенок
10:43, сегодня
В Татарстане полицейские нашли в автомобилях две туши застреленных кабанов
10:40, сегодня
В Челнах около мусорного контейнера нашли труп 62-летнего мужчины
10:26, сегодня
Под Казанью пьяный покупатель потребовал, чтобы кассирша сама оплатила его алкоголь, и сильно избил
10:16, сегодня
Мужчина справил нужду прямо в храме
10:14, сегодня
Муфтий Татарстана пригласил Конора Макгрегора в Казань на вечернее разговение
09:35, сегодня
Вышел из дома и не вернулся: В Челнах продолжаются поиски пропавшего 2 месяца назад 18-летнего парня
09:14, сегодня
14-летняя школьница решила покататься с отцом на сноуборде и погибла
08:38, сегодня
Плохо будет всем: эксперты спрогнозировали глобальный продовольственный кризис
08:22, сегодня
Заставит извиняться? Кадыров заявил, что в Мариуполе сдались в плен более 260 украинских морпехов
08:11, сегодня
В Татарстане на предприятия отправят осужденных: ударный труд способствует исправлению
08:00, сегодня
Из-за обрушения фасада дома в Казани перекрыт главный подход к ресторану Тюбетей
06:30, сегодня
Пострадает каждый человек на Земле: Наследница Ванги предсказала страшную мировую катастрофу
06:00, сегодня
Все изменится для них: Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которых ждут крутые перемены в апреле
05:30, сегодня
У них были обезумевшие глаза: Мать пострадавшей от нападения украинцев девочки рассказала о ЧП
05:00, сегодня
Врач-сомнолог назвал опасную причину частых пробуждений по ночам
04:30, сегодня
Девушка может лишиться зрения: Мужчина в маске жестко избил продавщицу цветочного магазина
03:00, сегодня
Кричал, что ему сломали руки: Мужчина прокусил палец охраннику во время драки в Ашане
01:00, сегодня
В больницу доставили школьницу с пулей в щеке
00:01, сегодня
Недетская жестокость: 10-летняя девочка сбросила щенка с 20-го этажа
21:00, 04.04.2022
Талия Миннуллина родила сына, а российского спецназовца приняли за украинца: Главное на 4 апреля
20:00, 04.04.2022
Пленный боец Айдара* рассказал, как литовские инструкторы учили его убивать людей
19:21, 04.04.2022
Соскучились по коронавирусу?: Эксперты предрекают новую волну COVID-19
19:00, 04.04.2022
Песков попросил Кадырова не состязаться в патриотизме
18:56, 04.04.2022
Упала со склона головой вниз: 14-летняя девочка трагически погибла во время катания на сноуборде
15:37, 04.04.2022
В Казань приехали роботы!
14:18, 04.04.2022
Мэр Казани Ильсур Метшин пообещал дать работу беженцам с Донбасса: куда их приглашают?
14:08, 04.04.2022
Трое мужчин в Казани под видом полицейских вымогали деньги у проституток
13:55, 04.04.2022
До 24 метров в секунду: синоптики предупредили жителей Татарстана о шквальном ветре
13:34, 04.04.2022
Трое мужчин напали на воинскую часть и захватили оружие
13:29, 04.04.2022
14-летнюю девочку доставили в больницу с пулей в щеке
13:21, 04.04.2022
В Татарстане названы дата и место республиканского ифтара
13:09, 04.04.2022
Заочно арестованного судом Татарстана основателя пирамиды FrendеХ нашли в Дубае
13:00, 04.04.2022
Сетевые магазины Казани захотели снять ограничения на продажу товаров в одни руки
12:45, 04.04.2022
ВТБ запускает новый пакет услуг для растущего бизнеса
12:43, 04.04.2022
В Казани на Гагарина две женщины устроили скандал из-за машины, припаркованной на тротуаре
12:36, 04.04.2022
Испытал настоящий шок!: Житель Челнов нашел останки человека около очистных сооружений
12:32, 04.04.2022
Автобус с пассажирами упал с эстакады: двое погибли, 13 человек пострадали
12:01, 04.04.2022
Банк «Открытие» снижает тарифы по онлайн-инкассации для компаний продуктового ритейла
11:50, 04.04.2022
Глава АИР Татарстана Талия Минуллина родила мальчика
11:24, 04.04.2022
Влюбят в себя любого: Названы самые сексуальные девушки по знакам зодиака
11:21, 04.04.2022
Семьям погибших на Украине татарстанцев решено выплатить по 2 миллиона рублей
11:09, 04.04.2022
В Дербышках продают здание торгового центра «Бахетле»
10:46, 04.04.2022
Отдых Мечты: дети в лагере устроили секс-игры с мальчиком на весенних каникулах
10:33, 04.04.2022
Мужчина не заявил на жену, которая ранила его ножом, и она его зарезала
09:58, 04.04.2022
Смертельная опасность: в Татарстане в два раза выросло число острых гепатитов
09:49, 04.04.2022
В Татарстане военные инженеры взорвут лед на реке Берля
09:29, 04.04.2022
Ритуальная фирма в Челнах взяла деньги за организацию похорон, но забыла выкопать могилу
07:00, 04.04.2022
Чудом обошлось без жертв: Автобус с 20 пассажирами на борту загорелся во время движения
06:30, 04.04.2022
Время все расставит по местам: Ванга назвала точную дату улучшения отношений России и Украины
04:30, 04.04.2022
22-летний парень жестко изнасиловал третьеклассницу в гостинице
03:00, 04.04.2022
Неизвестный взорвал гранату в пункте обмена валюты, пострадали 30 человек
17:49, 03.04.2022
Не справился с управлением: Пьяный водитель автомобиля каршеринга съехал в подземный переход
16:09, 03.04.2022
Вышел во двор, обернулся, а дом уже горит: при пожаре в частном доме погибли мать и трое детей
12:38, 03.04.2022
Горе-налетчики: Трое мужчин напали на воинскую часть и пытались украсть оружие
09:55, 03.04.2022
Столкнулись на трассе: В результате ДТП с участием автобуса погибли два человека и твое пострадали
07:30, 03.04.2022
Сложная для России: Песков одной фразой описал современную Украину
06:30, 03.04.2022
Пойдут на дикие разрушения: Страшное пророчество индийской провидицы Арчены о России, США и Китае
04:30, 03.04.2022
Кто мне может запретить ходить голой?: На балерину Волочкову подали в суд за обнаженную прогулку
Фото: Карина Косенкова

Ни в какие ворота уже, с ума сошли: В Казани резко подорожали овощи, покупатели в шоке от цен

05.04.2022, 19:26 1574
Карина Косенкова
Где купить капусту за цену, которая не кусается

Не успели жители Казани свыкнуться с подорожанием сахара и в принципе его дефицитом, как уже вскоре они заметили повышение цен на борщевой набор, а именно на капусту, да и на другие овощи. Помимо этого люди стали замечать, что цены на овощи в целом стали подниматься, а поход в магазин за продуктами начал обходиться в круглую сумму.

Корреспондент Prokazan.ru решила узнать насколько подорожали овощи и где покупка, той же капусты, будет дороже. Для этого я прошлась по большим, средним и маленьким торговым точкам, и даже заглянула на рынок по улице Адоратского.

"Капуста раза в три подскочила в стоимости"

Первым на моем пути оказался супермаркет популярного бренда, где ценник на капусту сразу же удивил, 130 рублей за килограмм. Томаты обычные 200 рублей, а на помидоры сливовидные цена доходит до 290 рублей. Огурцы продают по скидке, а цена на них 150 рублей, буд-то бы скидки и вовсе нет. Лук репчатый тоже с красным ценником за 60 рублей, а раньше без скидки стоил в районе 46 рублей.

"Очень сильно повысились, как-то даже ненормально. Плюс ко всему нет выбора, люди все снова сметают с полок. Вчера была в Ашане, огурцы есть и много, и две помидорки лежат на весь магазин, время было пол седьмого только. Капуста вообще ненормальных денег стоит, по-моему раза в три подскочила в стоимости. Почему такой скачок произошел непонятно. Я была готова к тому, что импортные продукты и те же помидоры привезенные подорожают, но почему повысилось на то, что выращивается у нас. Это странно", - отметила девушка в магазине.

"Знаете да все дорожает. Как бы не могу сказать, что только вот овощи. Все дорожает", - ответила на мой вопрос женщина в супермаркете.

 

Следующим на пути был еще один известный магазин. Подойдя к стенду с овощами, я сразу вспомнила слова девушки про отсутствие помидоров. Их действительно было в магазине мало, а огурцов предостаточно. Здесь помидоры стоят также, как и в предыдущем супермаркете, цена варьируется от 200 до 280 рублей за килограмм.

А вот другие продукты дешевле. Капусту можно здесь взять за 100 рублей за кило, лук без скидки за 50, а огурцы за 130. Людей практически нет, не разбирают овощи, как это было с сахаром.

"Сейчас смотреть даже страшно на стенды с овощами, ценники высокие. К примеру, капуста мне обошлась аж в 340 рублей, а ведь это один ужин в семье", - призналась нам жительница Казани.

 

Далее я направилась в гипермаркет, где часто закупаются многие казанцы. Выбора здесь побольше, помидоры есть разные и почти все стоят около 250 рублей за килограмм, огурцы короткоплодные продают за 130 рублей за кило, гладкие среднеплодные - за 140, а тепличные - за 200 рублей. Капуста тут намного дешевле, чем в супермаркетах у дома, здесь она стоит 96 рублей, а краснокочанную можно приобрести за 90 за кило.

"Здесь капуста стоит 90 рублей, а около дома в пятерочке 130 рублей. Ни в какие ворота уже, с ума сошли", - возмутилась бабушка около овощей.

На рынке дешевле?

После гипермаркета я поехала на рынок, чтобы посмотреть, выгоднее ли там закупиться. По пути туда я наткнулась на лавку с овощами. Тут людей значительно больше, чем в магазинах, на кассу очередь. Капуста стоит 100 рублей, лук репчатый - 60 рублей. А вот помидоры тут дешевле в районе 200 рублей за кило, и только розовые крупные томаты отдают за 280. Огурцы можно взять за 140 рублей за килограмм.

Добравшись до рынка первым делом пошла узнать, сколько стоит качан капусты. Мне сказали 105 рублей килограмм, чуть дальше у бабушки нашла за 90 рублей.

Помидоры есть разные. Так, например, дагестанские и азербайджанские стоят - 280, узбекские - 180 рублей. Стоило мне только спросить сколько стоят, уже предложили скинуть цену. Кто умеет рядиться, думаю, могут выбить хорошую скидку. Огурцы от 130 рублей за килограмм. На рынке овощи и зелень даже выглядят аппетитнее. 

 "Торговля у меня всегда хорошо идет, но у меня натуральные овощи, это видно, поэтому от клиентов отбоя нет", - поделилась продавец.

И это правда. На рынке в будний день весьма оживленно. Не успевают продать одному клиенту, как подходят новые. А у некоторых продавцов вообще ажиотаж.

Очевидно, что цены подскочили на все овощи разом, однако везде по-разному. Цена на капусту выросла почти в три раза. Если раньше было выгоднее покупать овощи в супермаркетах, так как там были хорошие предложения, то сейчас даже со скидками дорого в известных магазинах у дома. На рынке можно найти намного дешевле, и даже могут сделать скидку. Среди продавцов здоровая конкуренция, поэтому, если у одного дорого, то у другого можно найти дешевле. 

Цены на продукты Специальный репортаж Казань Общество
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

Вандалы с корнем вырвали могильные ограды на кладбище в Казани
Казанский парк аттракционов «Кырлай» могут перенести за ТРК «Парк Хаус»
Семейный бизнес: в Казани задержали супругов, которые устроили нарколабораторию в гараже
Они больше ничего не должны: приставы в РФ не будут наказывать участников спецоперации на Украине
Под Казанью пьяный покупатель потребовал, чтобы кассирша сама оплатила его алкоголь, и сильно избил
Плохо будет всем: эксперты спрогнозировали глобальный продовольственный кризис
В Татарстане на предприятия отправят осужденных: ударный труд способствует исправлению
Из-за обрушения фасада дома в Казани перекрыт главный подход к ресторану Тюбетей
О трудоустройстве переселенцев из Донбасса и главном ифтаре в Татарстане: Главное на утро 5 апреля
Все изменится для них: Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которых ждут крутые перемены в апреле
Талия Миннуллина родила сына, а российского спецназовца приняли за украинца: Главное на 4 апреля
Пленный боец Айдара* рассказал, как литовские инструкторы учили его убивать людей
Песков попросил Кадырова не состязаться в патриотизме
Мэр Казани Ильсур Метшин пообещал дать работу беженцам с Донбасса: куда их приглашают?
Трое мужчин в Казани под видом полицейских вымогали деньги у проституток
Сетевые магазины Казани захотели снять ограничения на продажу товаров в одни руки
В Казани на Гагарина две женщины устроили скандал из-за машины, припаркованной на тротуаре
В Дербышках продают здание торгового центра «Бахетле»
В Казани пригородные маршруты по просьбам дачников откроют раньше обычного
Дмитрий Медведев призвал научиться отличать лица патриотов от лиц предателей
Показать больше...
подписывайся!

Новости РОССИИ

19:26, сегодня
Ни в какие ворота уже, с ума сошли: В Казани резко подорожали овощи, покупатели в шоке от цен
16:28, сегодня
Полицейские нашли цыгана, который изнасиловал в хостеле мальчика
16:21, сегодня
4-летняя девочка погибла от отравления неизвестным веществом, вся семья в больнице

Профи - когнитивно-поведенческая психотерапия обучение дистанционно

16:07, сегодня
Люди устроили драку из-за просроченных продуктов на мусорке у магазина
15:26, сегодня
Трое безработных наглецов требовали выкуп у жены российского военного, попавшего в плен
15:14, сегодня
Руки связаны: Бастрыкин потребовал разобраться с убийствами российских пленных на Украине
14:53, сегодня
Аттракцион не для слабонервных: метеоролог предупредил о погодных качелях
13:18, сегодня
Они больше ничего не должны: приставы в РФ не будут наказывать участников спецоперации на Украине
13:08, сегодня
Бросил труп в сугробе: 14-летний школьник забил до смерти друга, с которым случайно поссорился
12:57, сегодня
В больнице умерла 16-летняя беременная девочка
09:14, сегодня
14-летняя школьница решила покататься с отцом на сноуборде и погибла
08:38, сегодня
Плохо будет всем: эксперты спрогнозировали глобальный продовольственный кризис
08:22, сегодня
Заставит извиняться? Кадыров заявил, что в Мариуполе сдались в плен более 260 украинских морпехов
05:00, сегодня
Врач-сомнолог назвал опасную причину частых пробуждений по ночам
01:00, сегодня
В больницу доставили школьницу с пулей в щеке
00:01, сегодня
Недетская жестокость: 10-летняя девочка сбросила щенка с 20-го этажа
21:00, 04.04.2022
Талия Миннуллина родила сына, а российского спецназовца приняли за украинца: Главное на 4 апреля
20:00, 04.04.2022
Пленный боец Айдара* рассказал, как литовские инструкторы учили его убивать людей
19:00, 04.04.2022
Песков попросил Кадырова не состязаться в патриотизме
13:34, 04.04.2022
Трое мужчин напали на воинскую часть и захватили оружие
13:09, 04.04.2022
Заочно арестованного судом Татарстана основателя пирамиды FrendеХ нашли в Дубае
12:32, 04.04.2022
Автобус с пассажирами упал с эстакады: двое погибли, 13 человек пострадали
10:46, 04.04.2022
Отдых Мечты: дети в лагере устроили секс-игры с мальчиком на весенних каникулах
10:33, 04.04.2022
Мужчина не заявил на жену, которая ранила его ножом, и она его зарезала
08:42, 04.04.2022
Обозвали Бандерой: российского спецназовца приняли за украинца и сильно избили
07:31, 04.04.2022
Женщина вышла после работы покормить бездомных собак, а ее зверски избили
07:03, 04.04.2022
Дмитрий Медведев призвал научиться отличать лица патриотов от лиц предателей
14:12, 03.04.2022
В сети появилось видео поимки шпиона, готовящего покушение на главу Казахстана Токаева
09:01, 03.04.2022
На концерте Сергея Трофимова погиб мужчина и пострадала женщина
05:00, 02.04.2022
Российский врач назвал 10 симптомов, которые говорят, что вам пора обследоваться на наличие рака
01:00, 02.04.2022
С теледоктора Малышевой в судебном порядке требуют 6 миллионов рублей
19:00, 01.04.2022
Володин посоветовал чиновникам, критикующим Россию, оставить посты и идти... в отставку
16:33, 01.04.2022
Мать на трое суток бросила голодных детей в квартире, полной фекалий
16:22, 01.04.2022
Доброе дело на новый лад: старушка помогла роботу-курьеру перейти через дорогу
15:05, 01.04.2022
Полиция задержала группу аферистов, которые обманывали только состоятельных мужчин
14:06, 01.04.2022
Жизнь заставила: судью Верховного суда поймали на краже фрикаделек в магазине
09:13, 01.04.2022
Мы малолетки, ничего нам не будет: в Казани бабушка пряталась от наглых подростков в туалете парка
08:00, 01.04.2022
Беженец рассказал, как бойцы Азова* поступали с мирными жителями в Мариуполе
07:48, 01.04.2022
Ломали людей: Следком расследовал дело о насилии в секте с 5 тысячами последователей
05:00, 01.04.2022
Врач рассказал, какие пигментные пятна могут быть признаком рака
01:00, 01.04.2022
Подросток погиб после того, как узнал, что отправил интимное видео не девушке, а какому-то мужику
00:01, 01.04.2022
На очной ставке ученица коррекционной школы опровергла, что ее насиловали врач и генерал в отставке
21:00, 31.03.2022
Где был пропавший Путин и кто устроил драку и угрожал ножом прямо в автобусе: Главное на 31 марта
20:00, 31.03.2022
На пенсионерку напали в подъезде из-за пяти килограммов сахара
15:42, 31.03.2022
На трассе из-за непогоды столкнулись 22 автомобиля: два человека пострадали
13:48, 31.03.2022
Бойцовский клуб: в СНТ нашли бойцовских собак, которых кормили сеном, чтобы выбрать самых живучих
13:34, 31.03.2022
Мигрант из Узбекистана надругался над своей двухлетней дочкой
13:14, 31.03.2022
Пенсионер угрожал прострелить колени детям на детской площадке
12:01, 31.03.2022
Довела до состояния мумии: вынесен приговор женщине, которая полгода прятала маленькую дочь в шкафу
11:48, 31.03.2022
Двое парней спалили иконы и часовню рядом с поселком
09:24, 31.03.2022
Последняя воля: 30-летняя внучка задушила больную бабушку из сострадания по ее же просьбе
08:00, 31.03.2022
Во время операции в частной клинике умерла 14-летняя девочка
07:47, 31.03.2022
Двоих мужчин забили палками из-за денежного долга, но они же и пошли под суд
05:00, 31.03.2022
Врачи назвали безобидный симптом, который часто говорит о редкой форме рака
01:00, 31.03.2022
Кот по кличке Пузик спас своего хозяина во время пожара, но сам чуть не погиб
00:01, 31.03.2022
Подвыпивший айтишник уснул в такси и потратил полтора миллиона на новенькие айфоны
20:00, 30.03.2022
Как я провела лето: трех санитаров больницы задержали за секс с двумя школьницами
14:08, 30.03.2022
В драке прокурора, судьи и полковника полиции виноватыми оказались... росгвардейцы
12:25, 30.03.2022
Рабочий на стройке не удержал кусок бетона и убил им своего коллегу
11:42, 30.03.2022
Лифт с 81-летней пассажиркой сорвался вниз
11:33, 30.03.2022
Депутаты городской думы устроили драку и сорвали заседание
10:39, 30.03.2022
В России предложили сократить рабочую неделю, чтобы сохранить занятость
10:20, 30.03.2022
Девушка, устроившая стрельбу в детсаду, заявила о ненависти к мужчинам: она хотела убить мальчиков
10:09, 30.03.2022
На Украине назвали условие, при котором будет подписан договор с РФ
07:00, 30.03.2022
Как расплачиваться россиянам за границей и когда в Татарстане ждать лета: Главное на утро 30 марта
05:00, 30.03.2022
В России найден новый, более опасный и неисследованный штамм коронавируса
01:00, 30.03.2022
Мужчина в порыве зарезал сожительницу, покалечил 11-летнего ребенка и пытался покончить с собой
20:00, 29.03.2022
Министр обороны Шойгу заявил, что основные задачи первого этапа спецоперации на Украине выполнены
19:00, 29.03.2022
Ее искали с января: 15-летнюю школьницу, пропавшую зимой по пути в школу, нашли мертвой
15:44, 29.03.2022
Мать не кормила: истощенного шестидневного младенца доставили в больницу
14:03, 29.03.2022
В Кремле прокомментировали назначение Кадырова генерал-лейтенантом
13:51, 29.03.2022
Министр обороны РФ Шойгу рассказал, что ждет срочников весеннего призыва, попадут ли они на Украину
12:09, 29.03.2022
В Госдуме не оценили идею Татарстана о введении смертной казни для педофилов-убийц
11:54, 29.03.2022
Пожилая мать 55-летнего грузчика пришла в гости к сыну и нашла у него на балконе труп женщины
11:29, 29.03.2022
Бегущие в РФ украинцы отчаянно пытаются провезти в тайниках оружие, гранаты и патроны
09:43, 29.03.2022
Генерал-майор в отставке задержан за групповое изнасилование ученицы коррекционной школы
08:48, 29.03.2022
Агрегаторов такси в РФ хотят обязать передавать информацию ФСБ
08:36, 29.03.2022
Связали руки и забили: на Украине националисты жестоко убили российского военнопленнопленного
05:00, 29.03.2022
Врач назвал симптомы после пробуждения, которые могут указать на начальную форму рака
01:00, 29.03.2022
Молодой отец выбросил своего новорожденного сына в реку, чтобы его съели рыбы
00:01, 29.03.2022
Девушка, которая стреляла в детсаду, перед этим убила своего отца
21:00, 28.03.2022
Что станет с КАМАЗом после праздников и почему тело женщины нашли лишь через год:Главное на 28 марта
19:00, 28.03.2022
Судья, прокурор и полковник полиции сошлись в ресторанной драке: СКР разбирается
18:26, 28.03.2022
Все как на видео только без мордобоя: Дефицит сахара и соли в Казани реальность или просто паника?
15:51, 28.03.2022
Банки начали блокировать карты россиян за спекулятивные закупки продуктов
15:36, 28.03.2022
Отрубили руки и вырезали на животе свастику: СКР расследует жестокое убийство женщины в Мариуполе
14:57, 28.03.2022
Стрелявшая в детсаду девушка заявила, что женщин принижают и потребовала, чтобы мужчины рожали сами
14:41, 28.03.2022
20-летняя девушка устроила стрельбу из ружья в детском садике
11:01, 28.03.2022
Насильник угрожал убить женщину ножницами
10:52, 28.03.2022
Пьяная женщина с размахом отметила свой день рождения тройной аварией с пострадавшими
10:08, 28.03.2022
Известного бойца ММА Максима Новоселова задержали за изнасилование молодой девушки
09:57, 28.03.2022
Поджигатель, выполняя заказ, случайно перепутал машины и спалил не то авто
17:45, 27.03.2022
В Испании задержали мошенницу из России, которая присвоила 1,4 миллиона евро
14:18, 27.03.2022
Швейцарская компания Zurich Insurance отказалась от логотипа с буквой Z в соцсетях
12:01, 27.03.2022
Найдено тело пропавшей больше двух недель назад школьницы
08:43, 27.03.2022
Решил поиграть со спичками: семилетний мальчик оказался в плену огня
05:00, 27.03.2022
Иммунологи спрогнозировали новую большую волну коронавируса в России
04:00, 27.03.2022
На очистных сооружениях обнаружили тело молодого мужчины
01:00, 27.03.2022
12 экс-омоновцев, которые не захотели поехать на Украину, предстанут перед судом
00:01, 27.03.2022
В роддоме живого и здорового ребенка признали мертвым: мать в шоке
20:00, 26.03.2022
После разборки с бывшим сожителем 23-летней девушке потребовалась срочная операция
13:40, 26.03.2022
Мужчину сильно избили на собеседовании, когда он пытался устроиться на работу
11:41, 26.03.2022
У женщины украли 300 килограммов сахара, которые достались ей по наследству
11:26, 26.03.2022
Путин подписал закон о статусе участников военной операции на Украине
10:15, 26.03.2022
Никто не хочет, но угроза есть: в Совбезе оценили вероятность ядерной войны
10:06, 26.03.2022
Тело зарезанной молодой девушки нашли во дворе жилого дома
09:36, 26.03.2022
Дважды в одну воду: в Совбезе оценили вероятность повторения в РФ дефолта 1998 года
08:01, 26.03.2022
В Минобороны назвали новые данные по числу погибших и раненых российских военных на Украине
01:00, 26.03.2022
Прохожие чуть не поседели: малолетние дети стояли на подоконнике открытого окна в центре города
00:01, 26.03.2022
7-летний мальчик, увидевший, как погибают родные, смог выбраться из разрушенного подвала в Мариуполе
16:12, 25.03.2022
Мальчик, водочки нам принеси!: Возвращение Брата 2 в кинотеатрах Казани собрало аншлаг
16:01, 25.03.2022
Пастухи нашли в поле за кладбищем на окраине города пакеты с кровавой биомассой
15:24, 25.03.2022
Российский военный священник погиб при обстреле в двух километрах от Украины
15:10, 25.03.2022
Спикер Госдумы Володин предложил сенатору, похоронившему Жириновского, пойти в отставку
12:48, 25.03.2022
Спикер Госдумы Володин опроверг смерть Жириновского, но признался, что состояние политика тяжелое
11:12, 25.03.2022
На трассе пьяный дальнобойщик изнасиловал администратора бани
09:59, 25.03.2022
Пьяные мамаши выгнали из такси двух девочек без одежды и обуви
09:37, 25.03.2022
Сотрудник полиции придумывал и сообщал фейки о спецоперации на Украине
09:01, 25.03.2022
В Совбезе РФ заявили, что в стране больше нет ограничений для возврата смертной казни
05:00, 25.03.2022
После проверки на рынке сахара ФАС РФ возбудила дело против Магнита и Пятерочки
01:00, 25.03.2022
Муж выбросил с балкона трехмесячного щенка, поскольку он мешал ему ссориться с женой
00:01, 25.03.2022
Им помогли умереть: пропавших месяц тому назад мужа и жену обнаружили мертвыми в гараже
20:00, 24.03.2022
Расстроенный любитель фастфуда обстрелял закрытый Макдоналдс
19:00, 24.03.2022
РФ выплатит всем украинским пенсионерам и бюджетникам на освобожденных территориях по 10 тысяч
16:57, 24.03.2022
Министр обороны Шойгу доложил Путину, как идет спецоперация РФ на Украине
16:39, 24.03.2022
Российская модель журнала Playboy Лидия Пономарева умерла на 27-м году жизни
21:00, 22.03.2022
Опасен ли летящий к Земле астероид и когда в прилавках ждать прокладки и порошок:Главное на 22 марта
21:00, 21.03.2022
Куда уехала из страны Чулпан Хаматова, неужели Зеленский готов к третьей мировой:Главное на 21 марта
06:30, 21.03.2022
В общежитии нашли тело приехавшего в командировку 29-летнего мужчины
04:00, 21.03.2022
12-летняя девочка выстрелила себе в голову из охолощенного автомата
02:00, 21.03.2022
Полиция задержала отца-убийцу трехмесячного младенца
11:02, 20.03.2022
Дурилка картонная: мужчина попытался ограбить банк с муляжом гранаты
09:44, 20.03.2022
Голой выставили на улицу и облили зеленкой: две женщины жестоко истязали 17-летнюю девушку
21:00, 18.03.2022
Обязательная ревакцинация, ДТП с 9 погибшими и санкции от Японии: Главное на 18 марта
07:00, 18.03.2022
Первый выход человека в открытый космос и сестры Зиганшины на «Холостяке»: Главное на утро 18 марта
07:00, 17.03.2022
Инкассаторы потеряли сумку с деньгами,обмен валюты стоил мужчине 37 млн рублей:Главное на это утро
21:00, 16.03.2022
Ветерана ФСБ избили за букву Z на машине, а в Германии изнасиловали украинку: Главное на 16 марта
17:45, 16.03.2022
Вооружились до зубов: На чердаке дома нашли тайник с боеприпасами, оружием и взрывчаткой
04:00, 13.03.2022
Двое мальчиков-младшеклассников стали жертвами педофила
10:21, 12.03.2022
Вымогал секс и деньги после расставания: мужчина шантажировал бывшую интимным видео
10:01, 12.03.2022
Один умер на месте, второй - в больнице: дети нашли старый снаряд и привели его в действие
07:00, 10.03.2022
Очередной скандал с начальником кладбища и задержанный, убежавший с оружием:Главное на утро 10 марта
07:00, 08.03.2022
Мужчина с порезанными ногами умер в машине скорой помощи
14:01, 06.03.2022
Компания Epic Games прекратила продажу видеоигр в России
13:39, 04.03.2022
Семье контрактника из Нижнекамска, погибшего на Украине, выплатят 7,4 млн рублей
21:00, 03.03.2022
Татарстанец угрожал женщинам битой, а две семьи на Украине расстреляли из танка: Главное на 3 марта
21:00, 02.03.2022
Звезда сериала хотел ограбить банк, а дилеры Apple в Татарстане закрываются: Главное на 2 марта
09:44, 27.02.2022
Официантка украла у вахтовика из Башкирии 108 тысяч рублей
13:27, 26.02.2022
Студента задержали за вывешенный флаг Украины в окне общежития
10:07, 23.02.2022
Задержанный за мошенничество глава адвокатской коллегии покончил с собой
11:19, 19.02.2022
Полиция накрыла подпольную порностудию
11:08, 19.02.2022
По больнице разгуливал врач с автоматом
16:42, 06.02.2022
Прокуратура начала проверка после гибели детей в пожаре
12:07, 05.02.2022
Полиция арестовала адвоката, который до смерти забил свою 88-летнюю маму
12:20, 23.01.2022
Водитель автобуса остановился на маршруте, чтобы совершить намаз
11:58, 22.01.2022
Школьник принес на занятия самодельные бомбы и устроил взрыв
11:34, 20.01.2022
Это обычный вирус, что его бояться?: Что жители Казани думают про пятую волну коронавируса
11:55, 07.01.2022
Четвероклассник умер в своей квартире при странных обстоятельствах
10:13, 07.01.2022
Мужчина обиделся на оскорбление, убил подругу и выбросил ее тело в колодец
12:06, 06.01.2022
Таксист избил женщину, которая не захотела платить ему вперед - перед поездкой
11:38, 05.01.2022
Подростки из детского дома угнали авто и попали в жесткое ДТП
09:03, 05.01.2022
Ребенок внезапно умер, играя во дворе с собакой
10:22, 01.01.2022
В туалете городского парка нашли женщину с перерезанным горлом
10:17, 25.12.2021
Много ел: хозяин дома убил голодного гостя и сам вызвал полицию
10:08, 25.12.2021
Женщина заблудилась во время метели и замерзла насмерть
12:19, 18.12.2021
Лицо вдребезги: подростки жестоко избили на улице взрослого мужчину, который шел с работы
14:10, 05.12.2021
Пожилая пациентка пожаловалась на издевательства санитарок в больнице
12:24, 05.12.2021
Найден труп 14-летней школьницы, которая накануне поссорилась с парнем
14:30, 04.12.2021
Женщина, пропавшая 4 года назад, найдена мертвой
11:38, 04.12.2021
Школьник умер после драки с одноклассником
10:54, 28.11.2021
Главный пристав региона вломился к беременной подчиненной со спецназом
09:41, 27.11.2021
Полиция арестовала депутата за изнасилование 14-летней девочки
11:59, 20.11.2021
Бывшего министра образования приговорили к 5 годам колонии за педофилию
11:56, 04.11.2021
Труп новорожденного в полиэтиленовых пакетах нашли в шкафу в квартире, его мать в тяжелом состоянии
11:55, 30.10.2021
ФСБ задержала студента, который угрожал расстрелять однокурсников и педагогов
11:52, 23.10.2021
Маленький ребенок получил пулевое ранение, находясь в больнице
12:37, 20.10.2021
11-летний житель Татарстана просто упал во дворе, но лишился ноги и теперь рискует лишиться жизни
12:39, 14.10.2021
Путин не решил, будет ли баллотироваться на пост президента в 2024 году
18:34, 13.10.2021
Названы причины COVID-19, при которых людям нужно вызвать «скорую»
17:58, 13.10.2021
В одной из московских школ произошла стрельба
03:34, 13.10.2021
Путин назвал главной проблемой России низкие зарплаты
18:54, 12.10.2021
В Чебоксарах женщина ударила ножом в шею водителя автобуса
13:42, 12.10.2021
Лидеров финансовой пирамиды Finiko этапировали из Казани в Москву
12:02, 12.10.2021
Вирусолог предложил ввести ежемесячный штраф за отказ от вакцинации от COVID-19
11:13, 18.09.2021
Дворники нашли завернутые в ковер человеческие кости
12:25, 16.09.2021
КАМАЗ заявил о повышении окладов работникам с октября
11:50, 16.09.2021
Росатом планирует построить в Набережных Челнах мусорный завод за 400 млн рублей
13:36, 11.09.2021
Мужчина задушил 8-месячную дочь своей сожительницы
09:48, 11.09.2021
Следователь сумел обмануть всех и сбежать с полученной взяткой в 3 миллиона рублей
15:01, 08.09.2021
Суд дал срок бойцу ММА Максу Топору за то, что тот заступился за девушек
14:05, 08.09.2021
Мужчина долго собирал арсенал мин времен войны, но не выдержал и сам сдал его полиции
13:00, 08.09.2021
Вызвал доктора: мужчина запер пришедшего на вызов врача-терапевта в квартире и порезал его
10:04, 08.09.2021
Хотела большой и чистой любви: молодую девушку жестоко изнасиловали после первого свидания
09:49, 08.09.2021
Российский диетолог рассказала, какая еда вызывает раннее старение
09:25, 08.09.2021
Опубликованы кадры из шалаша, в котором изнасиловали и убили двух десятилетних школьниц
11:15, 29.08.2021
В Казани их много: где прячутся старинные клады в столице Татарстана
08:45, 26.07.2021
Городские легенды: аномальные места в Казани, где легко можно встретить призраков
12:45, 21.07.2021
Избежал тюрьмы? Какое будущее может ждать казанского стрелка после признания его невменяемым
10:04, 21.07.2021
Сталин, бесы и слепцы: 9 задокументированных чудес, сотворенных Казанской иконой Божией матери
17:01, 29.06.2021
Живем, как в пещере: жители дома в Казани месяц сидят без газа из-за соседа, который пропал
11:21, 11.06.2021
Событие, изменившее жизнь страны: прошел месяц со дня кровавого расстрела в школе Казани
13:53, 08.06.2021
Убьют: медики Зеленодольской ЦРБ заявили, что начальство кошмарит их так, что они боятся жить
12:17, 05.06.2021
Он жив: гражданская жена пропавшего рыбака-казанца ищет его сама и подозревает криминал
11:57, 04.06.2021
Приходите завтра: жители Казани жалуются на мебельщиков, которые их цинично обманывают
11:33, 31.05.2021
Детский кешбэк: как жителям Татарстана отправить детей на отдых вдвое дешевле - инструкция
10:02, 31.05.2021
Вы че творите?: житель Казани требует наказать банк за передачу его личных данных непонятно кому
15:25, 26.05.2021
Он хотел подражать: мать обвиняемого в терроризме первоклашки из Казани рассказала, как было дело
13:45, 25.05.2021
Перестать экономить: активист рассказал, что может сделать новый глава Метроэлектротранса Казани
14:38, 21.05.2021
Думаю, меня хотели убить: полиция отказалась расследовать дело избитой жительницы Казани
14:15, 18.05.2021
Нужно достать боль: психологи рассказали, как дети и родители переживают стрельбу в школе Казани
18:01, 14.05.2021
Люди в страхе, стрелок добился цели, а где вы были?: активист в Казани пикетирует ФСБ, МВД, мэрию
16:54, 12.05.2021
Когда вместо звонка раздаются выстрелы: стрельба в российских школах, или чему нас учит история
14:00, 06.05.2021
В Казани бывших гаишников вышвыривают на улицу из служебного жилья как отработанный мусор
14:54, 28.04.2021
У нее бывают заскоки: чиновника в РТ обвинили в избиении сотрудницы за ее отказ выйти на субботник
16:20, 27.04.2021
Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
15:17, 26.04.2021
Сказали, ждать смерти: 9-летнему жителю Казани не могут помочь в России, но не все еще потеряно
13:13, 23.04.2021
Пожизненно и 8,5 лет сверху: татарстанскому киллеру Ринтику вынесли удивительный приговор
11:39, 15.04.2021
Меньше миллиона не брали: на чем просчиталась дерзкая и неуловимая банда Бонни и Клайда из Казани
12:45, 13.04.2021
Не виновен: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
15:43, 06.04.2021
Мне терять уже нечего: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
13:36, 29.03.2021
Никогда себе не прощу: глава поселка в Татарстане застрелил женщину вместо лисы, но избежал тюрьмы
07:16, 27.03.2021
Звериные перфомансы: как подравшиеся слоны в цирке Казани раскололи общество и поссорили звезд
07:00, 24.03.2021
Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
Хлеб делили, думал, братья: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
19:04, 12.03.2021
Роли четко распределены: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
Деньги отмывают, а щенки умирают: зоозащитники в Казани требуют закрыть Зооцентр
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
11:07, 24.02.2021
Это уже надломленные люди: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
Дети просились с ним: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
14:10, 19.02.2021
Если это и памятник, то хрущевской эпохе: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
20:45, 11.12.2019
«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожникипаркуют там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью