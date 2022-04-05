Ни в какие ворота уже, с ума сошли: В Казани резко подорожали овощи, покупатели в шоке от цен

Не успели жители Казани свыкнуться с подорожанием сахара и в принципе его дефицитом, как уже вскоре они заметили повышение цен на борщевой набор, а именно на капусту, да и на другие овощи. Помимо этого люди стали замечать, что цены на овощи в целом стали подниматься, а поход в магазин за продуктами начал обходиться в круглую сумму.

Корреспондент Prokazan.ru решила узнать насколько подорожали овощи и где покупка, той же капусты, будет дороже. Для этого я прошлась по большим, средним и маленьким торговым точкам, и даже заглянула на рынок по улице Адоратского.

"Капуста раза в три подскочила в стоимости"

Первым на моем пути оказался супермаркет популярного бренда, где ценник на капусту сразу же удивил, 130 рублей за килограмм. Томаты обычные 200 рублей, а на помидоры сливовидные цена доходит до 290 рублей. Огурцы продают по скидке, а цена на них 150 рублей, буд-то бы скидки и вовсе нет. Лук репчатый тоже с красным ценником за 60 рублей, а раньше без скидки стоил в районе 46 рублей.

"Очень сильно повысились, как-то даже ненормально. Плюс ко всему нет выбора, люди все снова сметают с полок. Вчера была в Ашане, огурцы есть и много, и две помидорки лежат на весь магазин, время было пол седьмого только. Капуста вообще ненормальных денег стоит, по-моему раза в три подскочила в стоимости. Почему такой скачок произошел непонятно. Я была готова к тому, что импортные продукты и те же помидоры привезенные подорожают, но почему повысилось на то, что выращивается у нас. Это странно", - отметила девушка в магазине.

"Знаете да все дорожает. Как бы не могу сказать, что только вот овощи. Все дорожает", - ответила на мой вопрос женщина в супермаркете.

Следующим на пути был еще один известный магазин. Подойдя к стенду с овощами, я сразу вспомнила слова девушки про отсутствие помидоров. Их действительно было в магазине мало, а огурцов предостаточно. Здесь помидоры стоят также, как и в предыдущем супермаркете, цена варьируется от 200 до 280 рублей за килограмм.

А вот другие продукты дешевле. Капусту можно здесь взять за 100 рублей за кило, лук без скидки за 50, а огурцы за 130. Людей практически нет, не разбирают овощи, как это было с сахаром.

"Сейчас смотреть даже страшно на стенды с овощами, ценники высокие. К примеру, капуста мне обошлась аж в 340 рублей, а ведь это один ужин в семье", - призналась нам жительница Казани.

Далее я направилась в гипермаркет, где часто закупаются многие казанцы. Выбора здесь побольше, помидоры есть разные и почти все стоят около 250 рублей за килограмм, огурцы короткоплодные продают за 130 рублей за кило, гладкие среднеплодные - за 140, а тепличные - за 200 рублей. Капуста тут намного дешевле, чем в супермаркетах у дома, здесь она стоит 96 рублей, а краснокочанную можно приобрести за 90 за кило.

"Здесь капуста стоит 90 рублей, а около дома в пятерочке 130 рублей. Ни в какие ворота уже, с ума сошли", - возмутилась бабушка около овощей.

На рынке дешевле?

После гипермаркета я поехала на рынок, чтобы посмотреть, выгоднее ли там закупиться. По пути туда я наткнулась на лавку с овощами. Тут людей значительно больше, чем в магазинах, на кассу очередь. Капуста стоит 100 рублей, лук репчатый - 60 рублей. А вот помидоры тут дешевле в районе 200 рублей за кило, и только розовые крупные томаты отдают за 280. Огурцы можно взять за 140 рублей за килограмм.

Добравшись до рынка первым делом пошла узнать, сколько стоит качан капусты. Мне сказали 105 рублей килограмм, чуть дальше у бабушки нашла за 90 рублей.

Помидоры есть разные. Так, например, дагестанские и азербайджанские стоят - 280, узбекские - 180 рублей. Стоило мне только спросить сколько стоят, уже предложили скинуть цену. Кто умеет рядиться, думаю, могут выбить хорошую скидку. Огурцы от 130 рублей за килограмм. На рынке овощи и зелень даже выглядят аппетитнее.

"Торговля у меня всегда хорошо идет, но у меня натуральные овощи, это видно, поэтому от клиентов отбоя нет", - поделилась продавец.

И это правда. На рынке в будний день весьма оживленно. Не успевают продать одному клиенту, как подходят новые. А у некоторых продавцов вообще ажиотаж.

Очевидно, что цены подскочили на все овощи разом, однако везде по-разному. Цена на капусту выросла почти в три раза. Если раньше было выгоднее покупать овощи в супермаркетах, так как там были хорошие предложения, то сейчас даже со скидками дорого в известных магазинах у дома. На рынке можно найти намного дешевле, и даже могут сделать скидку. Среди продавцов здоровая конкуренция, поэтому, если у одного дорого, то у другого можно найти дешевле.