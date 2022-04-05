Банк «Открытие» предлагает предпринимателям новый накопительный счет

Банк «Открытие» запустил для компаний малого и среднего бизнеса накопительный счет «Налоговая копилка». Главная особенность счета – возможность зарабатывать на средствах, зарезервированных для налоговых платежей.

На «Налоговую копилку» можно автоматически перечислять определенный процент поступлений от контрагентов на расчетный счет компании. Размер таких отчислений предприниматели – клиенты «Открытия» – устанавливают на свое усмотрение в диапазоне от 0 до 15%. При этом средства с самой «Налоговой копилки» можно переводить только в бюджет.

Банк ежемесячно начисляет от 0,5% до 2,5% на среднемесячный остаток по «Налоговой копилке» на сумму от 50 тысяч до 1 миллиона рублей. Главные преимущества счета – возможность резервировать деньги для оплаты налогов, избежать налоговой задолженности, штрафов и пеней, а также блокировки счетов. К тому же на остаток по счету можно получать постоянный гарантированный доход.

Накопительный счет обслуживается бесплатно. Открыть «Налоговую копилку» – также бесплатно – можно в онлайн-банке для бизнеса «Бизнес-портал» в разделе «Депозиты».

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).