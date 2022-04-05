Приставы в России в рамках акции по стабилизации экономической ситуации в условиях санкций не будут наказывать участников спецоперации на Украине за имеющиеся у них долги.

В отношении такой категории должников полностью или частично прекратят исполнительные производства, сообщает пресс-служба ФССП РФ.

Все участники спецоперации РФ на Украине получили статус ветеранов боевых действий.

Должнику нужно лишь предоставить судебному приставу оригиналы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающие наличие оснований для приостановки исполнительного производства.

При этом приостановление может быть инициировано и самим приставом, если ему станет известно о наличии соответствующих оснований.