В поселку Куюки нетрезвый мужчина жестоко избил девушку - кассира в магазине. В социальных сетях появилось видео с камер видеонаблюдения.

Мужчина внезапно потребовал, чтобы кассир сама расплатилась за его спиртное. Девушка, естественно, отказалась. И тогда он швырнул в лицо сотруднице торговой точки мелочь, а потом оттаскал ее за волосы.

Девушка написала заявление в полицию. Но и тут нетрезвый неадекват не успокоился, начал требовать, чтобы она забрала свое заявление. И снова он получил отказ.

Сейчас идет расследование, и мужчина продолжает угрожать девушке, говоря, что он все равно останется на свободе, ведь у него "много хороших знакомых".