В Казани начался рушиться фасад дома Валтреста. Обвалившаяся штукатурка оказалась на входе в ресторан татарской кухни "Тюбетей". Как сообщает "Бизнес Онлайн" со ссылкой на соучредителя заведения Султана Сафина, сотрудникам заведения пришлось своими силами оградить опасный участок сигнальной лентой.

"Фасад здания очень давно требует ремонта, и жильцы об этом неоднократно говорили. Балконы долго не ремонтировались и начали сыпаться. Мы вынуждены были полностью центральный вход закрыть, потому что это небезопасно. Не дай бог кому-то на голову упадет… Вынуждены были людей впускать с бокового входа небольшого, где раньше у Сбербанка банкоматы были. В целом это неудобства, сложности. Понятно, что если люди были намерены идти в "Тюбетей", они, наверно, так и так зайдут. Но если люди мимо проходили и увидели, что кафе перекрыто, никто же вчитываться не будет, поэтому однозначно это будет сказываться на выручке. Не только нас касается, на любого человека может упасть", — рассказал изданию Сафин.

В управляющей компании подтверждают, что заявка об обрушении фасада получены, аварийная бригада уже убрала отслоившиеся пласты штукатурки на балконах. Далее будут обследовать фасад дома, и если появятся новые отслоения, то очистят фасад.