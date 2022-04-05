О трудоустройстве переселенцев из Донбасса и главном ифтаре в Татарстане: Главное на утро 5 апреля

Начинаем утро вторника с актуального и важного.

ПОГОДА

Облачно с прояснениями. Ночью и утром снег, мокрый снег, местами сильный.Местами кратковременная метель; налипание мокрого снега.Днём преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный, ночью местами порывами сильный до 15-20 м/с, на юге и востоке локально до 24 м/с. Минимальная температура воздуха ночью и утром -2..-7˚, при прояснениях до -10˚. Максимальная температура воздуха днем +2..+7˚.

ТРАНСПОРТ

На дорогах гололедица, местами сильная, снежная каша, на отдельных участках дорог снежные заносы.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ СУТКИ

В Татарстане названы дата и место республиканского ифтара

В этом году ифтар пройдет под знаком 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией (Подробности).

Трое мужчин в Казани под видом полицейских вымогали деньги у проституток

Следователи установили, что в 2020 и 2021 году казанцы приглашали к себе или выезжали сами в гости к женщинам с низкой социальной ответственностью (Подробности).

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Он призвал городские предприятия оказать переселенцам всяческое содействие в трудоустройстве (Подробности).

ИМЕНИНЫ

В этот день именины празднуют Лидия, Георгий, Василий и Алексей.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

25 июля 2019 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Резолюцию, согласно которой была учреждена памятная дата, отмечаемая ежегодно 5 апреля – Международный день нравственности.

Фото: ru.nextmapping.com

ООН призывает в рамках празднования Международного дня нравственности все государства, международные и региональные организации, структуры гражданского общества укреплять культуру мира «в духе любви и нравственности в соответствии со своими культурными традициями и другими подходящими соображениями или своими местными, национальными или региональными обычаями…».

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА 5 АПРЕЛЯ

5 апреля отмечается народный праздник Никонов день. Он назван так в честь преподобномученика Никона епископа и его 199 учеников, память которых в этот день чтят православные. Эту дату посвящали уборке в доме, а также изгнанию из него нечисти.

Что можно делать

Наши предки верили в примету, что 5 апреля прилетают зяблики и приносят с собой тепло, поэтому их приманивали к себе: насыпали вокруг дома зерно. Считалось, что если птица оставит свое перо, то это к большой удаче. Из пера делали оберег, который помогал на протяжении года.

После трудного дня нужно пойти в баню или сауну, тщательно помыть тело, а потом попариться для очищения души.

Что нельзя делать

Нельзя спать на чужой подушке в ночь с 5 на 6 апреля, в таком случае вы можете притянуть на себя негативные мысли и болезни другого человека – того, кто спал на подушке до этого.

Если вы – женщина, и собрались в парикмахерскую 5 апреля, визит лучше отложить. В этот день нельзя красить и стричь волосы, иначе могут возникнуть проблемы в общении с противоположным полом.