Все изменится для них: Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которых ждут крутые перемены в апреле

Апрель не будет легким для всех знаков Зодиака, о чем в ежемесячном прогнозе предупредил советский и российский астролог и публицист Павел Глоба. Но трем знакам зодиакального круга стоит готовиться к действительно крутым изменениям в жизни. Они уже на пороге.

Овен

Для Овна наступает время больших и важных изменений. Они могут коснуться как работы и учебы, так и семейного положения Овна. Период стремительных изменения для знака стартует уже с 7 апреля. Глоба советует представителям знака научиться легче принимать крутые изменения, которые будут следовать одно за другим. Немного философского настроя, и вы выйдете из этого периода стопроцентным победителем.

Лев

Для Льва наконец закончилась зимняя спячка, он бодр и полон энергии, готов к переменам. Наиболее вероятны перемены в личной жизни. Не факт, что все они порадуют Льва, но одно можно сказать точно - все они будут на благо.

Также Львам стоит подготовиться к невероятным и полезным знакомствам, которые случатся именно в апреле. Новые знакомые подадут гениальные идеи, сделают выгодные предложения. Период крутых изменений для знака начнется с 11 апреля.

Скорпион

Скорпионам в целом и общем будет везти, и все изменения, которые начнутся с 15 апреля, принесут удовольствие и удовлетворение. События будут стремительными, у Скорпиона может появиться мысль, что он просто не успевает осознать все происходящее. Глоба советует представителям знака довериться своей интуиции и расслабиться - изменения качественно затронут все сферы жизни.