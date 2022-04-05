В Челябинске 10-летняя девочка проявила недетскую жестокость: она сбросила с 20-го этажа маленького щенка. Животное погибло. Об этом сообщили местные зоозащитники.

Они же показали в социальных сетях кадры, которые помогли установить, кто расправился с животным. На камеры наблюдения попала девочка, которая тянет упирающегося щенка на поводке по улице, потом она с ним заходит в лифт дома и поднимается на самый верхний этаж.

Впоследствии юная живодерка сбросила беззащитное животное из окна, сообщает ФАН.

На место выезжали сотрудники полиции, началась проверка. Местные жители уверены, что к убийству животного может быть причастна и 14-летняя девочка, живущая в этом доме, ранее ее подозревали в жестоком убийстве и расчленении котенка.