Инструкторы-стрелки из Литвы тренировали украинских националистов, учили штурмовать здания и быстро убивать людей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на видеозапись показаний пленного бойца "Айдара"*. Пленный заявил, что вместе с другими боевиками он принимал участие в карательных операциях против мирного населения на Донбассе. В течение 7 месяцев их готовили литовские эксперты.

"Нас тренировали захватывать здания — одноэтажные, двухэтажные, трехэтажные. Зачистка и захват зданий. Зашли в здание, зачистили и вышли", — сказал он, признавшись, что при зачистке требовалось "всех уничтожить".

Бывший айдаровец отметил, что литовские специалисты контролировали каждый шаг украинских бойцов.

"Они контролировали все наши движения", — сказал он.

* - запрещен на территории РФ.