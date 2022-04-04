В Кремле пояснили понятие "патриотизм" специально для тех СМИ, которые не поняли, почему Песков высказался о патриотизме Ивана Урганта. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, патриотизм - это любовь к своей родине и готовность ради нее идти на жертвы, если того требуется, сообщает "РБК".

Так Песков ответил на высказывание Рамзана Кадырова. Глава Чечни до этого назвал "несозревшей" шкалу приоритетов Пескова, который призвал не записывать во враги всех, кто уехал из РФ.

Песков дал ответ, отметив, что сейчас не стоит "устраивать соревнования в том, кто больше патриот". А также отметил, что сейчас "мы все должны быть объединены вокруг нашей страны и нашего президента".