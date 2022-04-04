Синоптики республиканского Гидрометцентра предупредили, что в Татарстане ожидается опасная погода с ветром, порывы которого могут достигать 24 метров в секунду.

Непогода уже стартовала и продлится до полуночи 5 апреля. Сильнее ветер будет в южных и восточных районах республики.

В Татарстане в целом и в Казани в частности сегодня днем, ночью и завтра утром ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Также на республику обрушится обильный снегопад, метель, видимость ухудшится до 500-1000 метров, сообщает МЧС РФ по РТ.

Водителей и пешеходов просят сохранять осторожность и помнить, что на дорогах будет очень скользко.