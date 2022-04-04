Заочно арестованный Верховным судом Татарстана основатель финансовой пирамиды FrendеХ Руслан Пичугин нашелся в Дубае. Как выяснилось, в ОАЭ он уехал еще в прошлом году, сообщает "Бизнес Онлайн".

Пирамида прекратила свою работу в РФ в августе прошлого года, но Пичугин уехал еще до того, как его "детище" рухнуло.

Адвокат Пичугина говорит, что бизнесмен уехал из страны, так как не чувствовал себя в РФ в безопасности, он получал угрозы. И даже в Дубае на него нападали, похищали его и били.

На сегодняшний день пока нет окончательной цифры пострадавших от деятельности FrendеХ.