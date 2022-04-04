В Казани на улице Гагарина две женщины устроили громкий скандал из-за автомобиля, припаркованного на тротуаре. Все случилось рядом с продовольственным магазином. Женщина на самокате возмутилась тем, что автомобилистка припарковалась там, где должны ходить пешеходы.

Автоледи уступать не собиралась и в какой-то момент, чтобы заставить женщину на самокате отойти, начала двигаться прямо на нее. Самокатчица травм не получила, но ее одежда пришла в негодность, сообщает "Татарстан-24" . Разбираться в конфликте пришлось стражам порядка.